رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يواصل متابعاته الميدانية للمعاهد المرشحة للجودة بطهطا

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، الروضات التابعة لإدارة طهطا والمرشحة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، يرافقه الدكتور أحمد عبد العال، مدير إدارة الجودة وإلهام قناوي، مدير إدارة طهطا.

وشملت المعاهد التي تفقدها رئيس المنطقة: معهد السلام الإبتدائي بشطورة ومعهد بنجا الابتدائي، واطمأن فضيلته على جاهزية تلك المعاهد لزيارة فريق المراجعة الخارجية، كما قام بالمرور على الفصول الدراسية ومتابعة المناهج الدراسية وحجرات المعاهد.

يذكر أن المنطقة تقدمت بعدد 11 معهدا للاعتماد في مراحل تعليمية مختلفة ما بين رياض أطفال وإعدادي خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، ومن المقرر أن يزور فريق المراجعة تلك المعاهد المرشحة، اليوم وغدا (3و4 مارس) في معاهد المرحلة الإعدادية، ومرحلة رياض الأطفال الثلاثاء 5 مارس.

وفي سياق متصل عقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اجتماعًا مع ‏الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، ومديري المراحل ومديري الإدارات التعليمية بديوان ‏المنطقة والأعضاء الفنيين، لمناقشة آخر المستجدات بخصوص سير العملية التعليمية بالمعاهد واستعراض ‏أحدث تقارير المتابعة الميدانية لضمان انضباط الدراسة ومعالجة أي عقبات أو مشكلات طارئة.‏