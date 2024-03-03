رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع أعمال تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية، والذى يشمل المبنى والتراسات المفتوحة والكافيتريا، والمنطقة الخضراء المحددة والخاصة بالمطعم، وذلك بمساحة (٧٠٠٠م٢)، مع تطوير المناطق حول مدخل المطعم وتوفير ساحات انتظار المركبات استعدادًا لبدء التشغيل قريبا.

وأشار خلف الله، إلى أن المشروع تم الانتهاء من تنفيذه وقريباً سيتم افتتاحه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بالمدن الجديدة، للحفاظ على المكتسبات والنهضة التنموية التى تشهدها المدن الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز، على حسن استغلال كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق أقصى إستفادة منها والتى تمثل نقله نوعية فى تقديم جودة الخدمات والتنمية المستدامة بمدينة دمياط الجديدة.