"سيتي" تعين رئيس لخدماتها المصرفية ونائب تنفيذي لرئيس مجلس الإدارة

أعلنت مجموعة "سيتي" مؤخراً عن تعيين فيسواس راجافان في منصب رئيس الخدمات المصرفية والنائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة في مجموعة "سيتي"، وسيكون مسؤولاً بشكل مباشر أمام الرئيسة التنفيذية جين فريزر.

ومن خلال منصبه الجديد كرئيس للخدمات المصرفية، سيتولى فيس قيادة أحد أقسام الأعمال الخمسة الأساسية في المجموعة، حيث سيتحمّل مسؤولية الاستثمار والخدمات المصرفية المؤسسية والتجارية. ومن خلال دوره كنائب تنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، سيساعد في رسم معالم الإستراتيجية الأوسع للمجموعة وقيادتها، فضلاً عن تقديم الدعم في صياغة وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية الكبرى. وسينضم إلى فريق الإدارة التنفيذية في مجموعة "سيتي"، كما سيعمل في مجلس إدارتها.

وفي تعليقها على هذا التعيين، تقول فريزر: "لقد تمكن فيس من إثبات جدارة فائقة كشخصية مرموقة في هذا القطاع، ويعتبر تعيينه نموذجاً آخر للتأكيد على قدرتنا لاستقطاب أفضل المواهب إلى مجموعتنا. ويطيب لي التعبير عن سعادتي البالغة للترحيب به معنا، باعتباره قائداً استراتيجياً يتمتع بسجل حافل من تحقيق الإنجازات المهمّة على مستوى القطاع المصرفي العالمي".

وينضم فيس إلى مجموعة "سيتي" قادماً من "جي بيه مورجان"، حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية العالمية، وسبق له أن تبوأ هناك منصب الرئيس المشارك للاستثمار العالمي والخدمات المصرفية للشركات منذ العام 2020.

وتم تعيينه قبل ذلك رئيساً للاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والخزينة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في العام 2012. وإلى جانب مسؤولياته المصرفية العالمية، شغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لبنك "جي بيه مورغان" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ العام 2017، وعمل حينها مع كبار مسؤولي البنك ورؤساء إدارات الأعمال لتقديم الخدمات للعملاء في جميع القطاعات على مستوى المنطقة. وكان فيس قد انضم إلى هذا البنك لأول مرة في العام 2000، كما تولى مناصب عليا في أسواق رأس المال والديون على مستوى العالم.

يشار إلى أن فيس نشأ في الهند وحصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة بومباي، ثم نال درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الهندسة الإلكترونية وعلوم الكمبيوتر من جامعة أستون بمدينة برمنغهام البريطانية التي منحته درجة الدكتوراه الفخرية. ويعدّ فيس محاسباً قانونياً معتمداً لدى معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز.

وبفضل خبرته في مجال الخدمات المصرفية، ومن خلال منصبه كرئيس تنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يعتبر فيس الشريك المثالي لقيادة أنشطة الأعمال في "سيتي" ورؤساء الخدمات المصرفية عبر شبكتها العالمية إلى جانب إرنستو توريس كانتو، رئيس القسم الدولي. وتتوقع سيتي تسلّمه زمام منصبه خلال الصيف القادم.

