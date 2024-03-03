ختام فعاليات ملتقى شباب مصر في جامعة حلوان

اختتمت جامعة حلوان الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.

ونظمت الملتقى الإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة".

وعقد الملتقى برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

تفاصيل ملتقى جامعة حلوان

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي لملتقى جامعة حلوان لقاءً حواريًا بعنوان "الانتحار والأمن السيبراني"، أدارته الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب السابق، وعضو مجلس الشيوخ.

وتحدثت عن الأمن السيبرانًى ومواجهة الجرائم الالكترونية وحروب الجيل الرابع، وكيفية حماية الأمن القومى فى تحرى الدقة فى مصداقية الاخبار والمعلومات التى تستهدف أمن واستقرار وتماسك الوطن والمواطنين، والبحث عن مصادر المعلومات وخلفيتها الثقافية وأهدافها والمعنى الضمني فى الرسالة الإعلامية والفئة المستهدفة من الخبر او المعلومة.

وتطرقت إلى كيفية مواجهة الشائعات ورفض السخرية من كل إنجاز والتشكيك فى كل تقدم وأهمية الانتقال من مجرد متلقين لثقافة الغير إلى فاعلين نجسد ثقافتنا و ننقلها للعالم .

وناقشت ظاهرة الانتحار وتم التحاور مع الطلاب فى أسبابه وسبل مواجهته وعلاقته في جانب منه بالألعاب الالكترونية ودعوات الإلحاد والتطرف.

واستكمل فعاليات اليوم الختامي عرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل، وعقدت فعاليات الملتقى تحت إشراف هشام رفعت أمين عام جامعة حلوان، ومحمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، واتحاد طلاب الجامعة بحضور الطالبة نادين عبد الحليم القائم بعمل رئيس الاتحاد.

