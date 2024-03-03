البحيرة تكثف لجان مكافحة لفحص حقول القمح والزراعات الشتوية

أكد المهندس موفق ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تم تكثيف لجان الفحص على زراعات القمح بقرى ومراكز المحافظة، للاطمئنان على سير عمليات متابعة الآفات التى تصيب المحاصيل وخصوصا دودة الحشد والصدأ الأصفر فى القمح، ومتابعة خطة عمل المديرية للحفاظ على المحاصيل الزراعية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى أنه تم التأكيد على لجان المرور من إدارة المكافحة الحقلية، والإرشاد الزراعى ، بضرورة متابعة جميع المحاصيل الزراعية بصفة دورية ومستمرة، لمتابعة حالة الزراعات وتقدير درجة الإصابة بالآفات الزراعية سواء الحشرية أو المرضية أو الحشائش لاكتشاف الإصابة على الفور وعدم وصولها إلى الضرر الاقتصادى، وضرورة تكثيف التواجد الميدانى مع المزارعين للوقوف على المشكلات التى قد تواجههم وحلها على الفور.

وأوضح ساري، أن قيام لجنة المكافحة تحت إشراف المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة ، برئاسة المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة، والمهندس إبراهيم حزيمه رئيس قسم المكافحة ، والمهندس مكرم الصعيدى مسئول علاجات المديرية ،اليوم بالمرور على مراكز دمنهور وايتاى البارود والدلنجات وكوم حمادة، لمتابعة أعمال المكافحة والمرور على زراعات القمح والفول والبنجر والزراعات الشتوية ، مع إعطار أهمية لزراعات القمح ،لمتابعة الإصابة بالأمراض والفطريات وخصوصا الأصداء فى القمح وسرعة اكتشاف الإصابات والعلاجات، على أن يتم استخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، ومنع استخدام غيرها، والتنسيق المستمر مع إدارة الإرشاد وإدارة المكافحة لعمل تقرير أسبوعي عن أهم الإصابات الموجودة داخل المحافظة، لاتخاذ اللازم فور ظهور أية إصابات بالمحاصيل الشتوية خاصة دودة الحشد الخريفية والأصداء فى محصول القمح.

ومن جانبه أشار المهندس سعد عمار مدير عام المكافحة بالبحيرة، إلى أنه يتم المرور على زراعات القمح بمحافظة البحيرة، أثناء موجة من الظروف المناخية التى تناسب الفطر المسبب للصدأ الأصفر، وتم توعية المزارعين بتأثير التغيرات المناخية علي ظهور الإصابة بأصداء القمح.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بالمحصول الإستراتيجى (القمح)، الذي يعتبر من أهم المحاصيل الزراعية ،وبناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.