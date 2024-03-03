الأمن يكشف حيلة صاحب مصنع بتعرضه لسرقة 5 ملايين جنيه في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة سرقة على يد مجهولين بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من شريك بمصنع بلاستيك كائن بمدينة السادات المنوفية، بأنه حال سيره بسيارة قيادته مستأجرة بدائرة القسم فوجئ بـ 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى "بدون لوحات معدنية" ، بحوزة أحدهم سلاح نارى طبنجة، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالى 5,650 مليون جنيه "سبق تحصيله من أحد عملائه".



بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته أقر باختلاقه الواقعة بسبب قيامه بتحصيل مبلغ 4,1 مليون جنيه من 4 أشخاص محددين لتغييرها للعملة الأجنبية من عاطل، مقيم بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة نظير تحصله على فارق في السعر، وعقب تسليمه المبالغ للأخير بالإضافة إلى مبلغ 3 مليون جنيه خاصة به "تم ضبطه لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي" ، ولدى مطالبة أصحاب المبالغ المالية ادعى بتعرضه للسرقة لإيهامهم بسرقة أموالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

