السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ارتكب ٥ وقائع سرقة.. النيابة تستمع لاعترافات سارق المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

استمعت النيابة المختصة، إلى اعترافات عاطل متهم بسرقة متعلقات المواطنين في منطقة البساتين، من خلال مغافلتهم.

 

 

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اتضح أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين باسلوب المغافلة، وأقر بإرتكابه عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله" سىء النية.

 

 

في سياق مغاير، لقى لص مصرعه غرقا أثناء محاولته الهرب من الأهالي أثناء سرقة دراجة نارية في منشأة القناطر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق شخص في مياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

 

تبين أنه أثناء قيام عاطل بسرقة دراجة نارية شاهده الأهالي وأثناء محاولتهم الإمساك به قفز في مياه النيل ليلقى مصرعه غرقا، جرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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