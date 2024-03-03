موعد مباراة مانشستر سيتي والمان يونايتد في الدوري الانجليزي

يستضيف مانشستر سيتي نظيره المان يونايتد في ديربي البريميرليج، مساء اليوم، في المواجهة التى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتضن ملعب "الاتحاد" مباراة السيتي ضد اليونايتد في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي.



موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة أحاث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بالجولة الـ 27 ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

وكانت مباراة الدور الأول بين السيتي واليونايتد هذا الموسم، على ملعب "الأولد ترافورد" انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.