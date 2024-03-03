رئيس مجلس الشيوخ ينعى الراحل علي عطوة

نعي المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب علي عطوة عضو المجلس وقال في كلمة له خلال الجلسة العامة يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق، وهو الزميل الراحل

على عطوة مضعان، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة،

وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالاً فريداً للبرلمانى المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً فى أداء دوره التشريعى والرقابى.



ونحن أمام قضاء الله وقدره، لا نملك إلا الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه "إنا لله وإنا إليه راجعون" ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

وإنــــى أدعوكـم للوقوف وقراءة الفاتحـة ترحمـــــاً على روح الفقيد العزيز.