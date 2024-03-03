الأوقاف تُعلن عن مشاركة نخبة من القُرَّاء في صلاة التراويح بمساجد الفتح والسيدة نفيسة والأحمدي

قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار حرص وزارة الأوقاف على مشاركة كبار القراء في إحياء شهر رمضان المبارك وبخاصة في صلاة التراويح، تعلن الوزارة عن مشاركة نخبة من كبار القراء في صلاة التراويح بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة.

كبار القُرَّاء يحيون ليالي شهر رمضان المبارك

وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في إطار حرص وزارة الأوقاف على مشاركة كبار القراء في إحياء شهر رمضان المبارك وبخاصة في صلاة التراويح، يسرنا أن نعلن عن مشاركة نخبة من كبار القراء في صلاة التراويح بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق - الشرقية.

وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على مشاركة كبار القراء في إحياء شهر رمضان المبارك وبخاصة في صلاة التراويح، يسرنا أن نعلن عن مشاركة نخبة من كبار القراء في صلاة التراويح بالمسجد الأحمدي بطنطا.

على جانب آخر، قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية، وفي إطار مشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالعيد القومي لمحافظة بني سويف التقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة وأئمة محافظة بني سويف، وذلك بمسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بصفط راشين بإدارة أوقاف ببا ببني سويف.

وفي كلمته هنأ وزير الأوقاف الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الحضور باكتمال هذا الصرح العظيم (مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير)، مؤكدًا أنه إذا أردت أن تعرف أصالة الرجل فانظر إلى حنينه لوطنه وارتباطه به وحبه له، سواء أكان وطنًا عامًا أم مكانه الذي نشأ فيه.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية الاستعداد لشهر رمضان المبارك، فجميل أن نستعد لرمضان، والأجمل منه أن نستعد للقاء الله (عز وجل)، فرمضان يعتبر وسيلة، فهو سبيلنا إلى الله وطريقنا إليه، فليس رمضان مقصودًا لذاته وإنما لما هو أبعد، فزيارة القبور شرعت لترقيق القلوب، وشتان بين زيارة القبور عامة، وزيارة قبور الأهل والخاصة ومن نشأت بينهم وتربيت على أيديهم، فالعظة هنا أشد وأبلغ.