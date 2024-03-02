الأوقاف تعقد البرنامج التثقيفي للطفل بـ بأكثر من 13 ألف مسجد

بمشاركة أكثر من 561 ألف طفل..

شهدت مساجد الجمهورية استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل بـ 13573 مسجدًا بمشاركة 561760 طفلًا بمختلف المحافظات، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد.

وجاءت فعاليات البرنامج التثقيفي على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج في (130) مسجدًا، منها: مسجد المعتصم بالله، ومسجد الأبرار، بمشاركة (3711) طفلا.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج في (322) مسجدًا ، منها: مسجد ال البيت، ومسجد هيكل، بمشاركة (12826) طفلا.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج في (1211) مسجدًا ، منها: مسجد عابدين، ومسجد الإخلاص، بمشاركة (41390) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الاسماعيلية أقيم البرنامج في (104) مسجد، منها: مسجد عرب أبو عيادة، ومسجد النور، بمشاركة (3015) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج في (400) مسجد، منها: مسجد مصعب بن عمير، ومسجد أولاد حسن، بمشاركة (20471) طفلا.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج في (111) مسجدًا ، منها: مسجد أبو الانبياء، ومسجد السيدة عائشة، بمشاركة (3795) طفلا.



وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج في (351) مسجدًا ، منها: مسجد الشراقوة، ومسجد الرضوان، بمشاركة (9189) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج في (900) مسجد، منها: مسجد المدينة، ومسجد عسلة، بمشاركة (38795) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج في (440) مسجدًا ، منها: مسجد الفتح، ومسجد شاكر الكبير، بمشاركة (15775) طفلا.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج في (95) مسجدًا ، منها: مسجد الشهيد جمال حامد، ومسجد نور الإسلام، بمشاركة (337) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج في (1688) مسجدًا ، منها: مسجد سيد أحمد عوض الله، ومسجد التقوى، بمشاركة (145617) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج في (1151) مسجدًا ، منها: مسجد النور، ومسجد الهاشمي، بمشاركة (23020) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج في (187) مسجدًا ، منها: مسجد نسيمة بشير، ومسجد الوسطاني، بمشاركة (6319) طفلا.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج في (304) مسجد، منها: مسجد عباد الرحمن، ومسجد العروبة، بمشاركة (4966) طفلا.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج في (541) مسجدًا ، منها: مسجد نور الإسلام، ومسجد الوحيد، بمشاركة (13550) طفلا.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج في (220) مسجدًا ، منها: مسجد المحطة، ومسجد آل منصور، بمشاركة (6559) طفلا.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج في (1072) مسجدًا، منها: مسجد الإبراهيمي، ومسجد التقوى، بمشاركة (30695) طفلا.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج في (89) مسجدًا، منها: مسجد الاستقامة، ومسجد الصالحين، بمشاركة (877) طفلا.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج في (905) مسجد، منها: مسجد الكبير، ومسجد الشهداء، بمشاركة (31864) طفلا.



وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج في (118) مسجدا، منها: مسجد الإحسان، ومسجد بور فؤاد الكبير، بمشاركة (2748) طفلا.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج في (19) مسجدا، منها: مسجد التقوى، ومسجد المزينة، بمشاركة (735) طفلا.

مديرية أوقاف دمياط

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج في (210) مسجدا، منها: مسجد الهدي النبوي السوالم، ومسجد البحر الوسطاني، بمشاركة (9650) طفلا.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج في (1358) مسجدا، منها: مسجد الحويطات، ومسجد عمر بن الخطاب، بمشاركة (75192) طفلا.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج في (246) مسجدا، منها: مسجد مصعب بن عمير، ومسجد القدس المدينة، بمشاركة (5675) طفلا.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج في (169) مسجدا، منها: مسجد الغريب، ومسجد دقيق العيد، بمشاركة (5368) طفلا.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج في (1221) مسجدا، منها: مسجد منصور، ومسجد العمايشة، بمشاركة (48588) طفلا.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج في (50) مسجدا، منها: مسجد الحرمين، ومسجد قباء، بمشاركة (1033) طفلا.

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للطفل يسهم بدور جوهري في بناء الشخصية واحترام المبادئ الأخلاقية، ويحقق الارتقاء بالتوجهات الفكرية للأطفال، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين، وإعداد جيل واعد يؤمن بالوسطية والاعتدال.