ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الروسي على أوديسا إلى 9 أشخاص

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا اليوم، الأحد، عن ارتفاع عدد القتلى في هجوم بطائرة روسية بدون طيار على مبنى سكني في أوديسا إلى تسعة أشخاص، بعدما تم العثور على جثت أخرى تحت الأنقاض.

وأشارت "الطوارئ الأوكرانية" - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إلى إن القوات الروسية هاجمت أوديسا بطائرات انتحارية بدون طيار، حيث استهدفت طائرة بدون طيار معادية مبنى سكنيا؛ مما أدى إلى تدمير جزء من المبنى يضم 18 شقة سكنية.

وفي السياق ذاته.. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين، أن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب آخر جراء هجمات شنتها القوات الروسية على 21 بلدة تابعة للإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إن الجيش الروسي قصف نوفوليكساندريفكا وستانيسلاف وبيريسلاف ودنيبروفسكي وكيزوميس وزولوتا بالكا وبيلوزيركا ونوفوبيسلاف وأوسوكوريفكا وهافريليفكا وتومينا بالكا وبريدنيبروفسكي وإنجينيرن وأنتونيفكا وسادوف وخيرسون، وغيرها من البلدات الأخرى".

وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف ألحق أضرارًا بثلاثة مباني سكنية و15 منزلًا خاصًا، كما تعرضت البنية التحتية الحيوية ومبنى إداري ومتجر للهجوم وتضررت العديد من السيارات.