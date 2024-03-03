أزهر الغربية يستعد لاستقبال فرق المراجعة الخارجية

تفقد فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، يرافقه سعيد أبو حطب، مدير التعليم الابتدائي، معاهد إدارة السنطة التعليمية، في إطار متابعات الساعات الأخيرة، قبل زيارة فرق المراجعة الخارجية للمعاهد المدرجة بخطة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وزار فضيلته معاهد فتيات كفرالشيخ مفتاح الإعدادي، كفر الشيخ مفتاح الابتدائي، ومعهد المنشأة الكبرى، وظل لساعات مع العاملين بالمعاهد لشد أزرهم والمساهمة معهم في اللمسات الأخيرة.

جدير بالذكر أن منطقة الغربية بها عدد خمسة عشر معهدًا متقدمة للاعتماد في الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر زيارة فرق المراجعة الخارجية مطلع الأسبوع المقبل.