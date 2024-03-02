سرايا القدس: قصفنا حتسيريم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية

أعلنت سرايا القدس، عن قصف تجمعا لجنود وآليات العدو في محور التقدم "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وأضافت القدس في بيان لها عبر حسابها: قصفنا حتسيريم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية: عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وأصابة 14 منهم 5 في حالة خطيرة من الكتيبة 450 جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام، إن الحدث وقع في منطقة عبسان شرق خان يونس، حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى داخل احد المباني وبعد دخول القوات تم تفجير العبوات الناسفة فقُتل 3 جنود وأُصيب 14 حالة 5 منهم خطيرة ،وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض.