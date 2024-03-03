دورة تدريبية حول "مبادئ وأساسيات لغة البرمجة" بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة دورة تدريبية على مبادئ وأساسيات لغة البرمجة "بايثون "وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ،وبالتعاون مع الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الدورة نفذت من خلال نخبة من خبراء البرمجة لشرح لغة بايثون وتطبيقاتها العملية بأسلوب عملي، ويستهدف التدريب إعداد مبرمجين محترفين في استخدام لغة بايثون للتطبيقات ولمواقع الويب وأساسيات تحليل البيانات وكيفية دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على التطبيق العملي وبناء مشاريع حقيقية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد أولى جلسات التدريب بكلية الحقوق وذلك تحت إشراف المهندسة إيمان كمال متولي مدرب تكنولوجي ومسئول التدريب.

FB_IMG_1709452944363

FB_IMG_1709452942373

FB_IMG_1709452940344

FB_IMG_1709452938376