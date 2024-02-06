مرشح لمنصب نقيب المحامين: معاش المحامي لا يجب أن يقل عن 10 آلاف جنيه

قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن تكلفة علاج المحامين وصلت لـ600 مليون جنيه ، والكثير من المحامين يتحدثون على عدم تلقيهم العلاج، خلاف أن هناك 500 ألف محامي يوردوا أتعاب محماه ودمغة وكل التعاملات القانونية، فهذا يعني أن المعاش يجب أن يكون ضعيف القيمة، ويصل لـ10 آلاف جنيه.

وتابع "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "محامي الشعب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن برنامجه الانتخابي يهدف لزيادة بدل التفرغ، والتعامل مع مشاكل المحامين الإدارات القانونية ، والعمل على استقلالية محامي الإدارية من خلال أعداد لهم كيان مستقل، وتفعيل جدول المرتبات الخاص بهم، حتى يكون المحامي الموجود في الإدارة القانونية، قادر على التعامل في الإدارة بإعتباره من حراس المال العام.

وأضاف المرشح لمنصب نقيب المحاميين، أن محامي الإدارة القانونية هم حماة المال العالم وحماة الحريات، ويجب أن يحصلوا على الاستقلال المناسب.