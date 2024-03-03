الأحد 03 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

زوجى بيشك فيا وبيراقبنى؟.. اعرف إجابة الإفتاء

الدكتور عمرو الورداني
الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إن زوجها يشك فيها ويراقبها باستمرار ويقوم بعمل اكونتات فيك على مواقع التواصل الاجتماعى، ليقوم باختبار أخلاقها؟.

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 وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية: "لا نستطيع ان نقول فى اضطراب نفسي ولا لا، هو مكدر حياتها، هنا محتاحين دعم نفسي، والشخص ده محتاج الامان وتحسسه انه بطلها وانه كل حاجة فى حياتها، ولازم تحني عليه".

 وأضاف: "الشك يكون لديه سبب وهو شعور بالوحدة، او حد دخل له فى دماغه او حب سابق تسبب فى كده، او التدين الكمي، الذى يرى المراة شيطان يمكن ان تغوى او تتغوى".


 

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