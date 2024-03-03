متقدم لابنتي شاب لا يصلي ولا يصوم؟.. ما حكم الإفتاء
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إن ابنتها كانت متزوجة من ١٣ عاما وطلقت بعد ٣ شهور، وعمرها الان ٣٩ عاما، ومتقدم لها شاب لا يصلى ولا يصوم، وابنتها متعلقة به، فهل تقبله أم ترفضه؟.
وقال امين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية: "أنا شايف إنها لازم تعيد النظر فى الأمر وتعطيه فرصة وتعيد تقيمه مرة أخرى ممكن يكون مش بيصلي تقصير وليس كرها في الصلاة".
وأضاف: "تحاول بقدر الإمكان تعطيه فرصة ويكتشفوا شخصية بعضهم، خاصة إنها بتقول انه بيعمل خير وبيعاملها كويس ".