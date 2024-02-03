"فضل الصلاة على النبي".. ندوات دعوية بمساجد الفيوم

عقدت مديرية أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، عدد من الندوات بالمساجد الكبرى تحت عنوان: "فضل الصلاة على النبي"، ضمن الخطة الدعوية للمديرية.

يأتي هذا في إطار الدور التثقيفي ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به مديرية الأوقاف بالفيوم، وذلك في إطار خطة المديرية خلال شهر رجب الفضيل.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وفضيلة الشيخ أحمد صابر مدير إدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم، ونخبة من كبار العلماء والأئمة المميزين والقراء والمبتهلين، وسط إقبال غير مسبوق وفرحة عارمة من الجمهور، وشملت عقد عدة ندوات تحت عنوان "فضائل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله"، صلى الله عليه وسلم، ثم أعقبها مجلس الصلاة والسلام عليه.

العلماء: الصلاة والسلام على النبي لها الكثير من الفضائل والدرجات ..

وخلال هذه الندوات قال العلماء أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لها الكثير من الفضائل والدرجات والحسنات، منها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أخبر به القرآن الكريم، واستدلوا بقوله تعالى: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"، لافتين إلى أن الصحابي الجليل أبي بن كعب أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له إنه يكثر من الصلاة عليه، فقال النبي: إذاً تكفى همك ويغفر لك ذنبك.

وأشار العلماء، إلى أن الصلاة على النبي والإكثار منها، لها كثير من المنافع منها: "إنجلاء الكرب وانكشاف الهم، وزوال الهموم، وغفران الذنوب، وحصول البركة في المال والأهل والعمر"، موضحين أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة النبي السلام، لذا علينا أن نقول: "السلام عليك يا رسول".

وأوضح العلماء، أن القرآن الكريم تحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثاً كاشفاً عن مكانته وعظيم أخلاقه، وحثنا على الصلاة والسلام عليه فقال سبحانه مُزكياً لسانه فقال: "وما ينطق عن الهوى"، وزكى فؤاده وعقله فقال: "ما ضل صاحبكم وما غوى"، وزكى معلمه فقال: "علمه شديد القوى"، وزكى خلقه فقال: و"إنك لعلى خلق عظيم"، وزكاه كله فقال: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة"، وأن الحق سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على الحبيب، بل صلى رب العزة بنفسه عليه، وعلمنا أن الملائكة تصلي عليه أيضا: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما".