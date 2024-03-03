أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالبنوك صباح الأحد

حرضًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد بالبنوك، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف العملات:

سجل سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو نحو 33.39 جنيه للشراء و 33.54 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني نحو 38.99 جنيه للشراء و 39.16 جنيه للبيع.

ووصل سعرصرف 100 ين ياباني نحو 20.55 جنيه للشراء و 20.64 جنيه للبيع

وسجل سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدينار الكويتي نحو 100.17 جنيه للشراء و 100.62 جنيه للبيع

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف اليوان الصينى نحو 4.28 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع