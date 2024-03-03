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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

متحدث الزمالك يُعدد مكاسب الأبيض من غرامة كهربا

كهربا
كهربا

تحدث أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي ، عن تلقى ناديه غرامة اللاعب محمود كهربا ، وما سيستفيد به نادي الزمالك من تلك القيمة .

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الليلة .. الزمالك يختتم مشواره في مجموعات الكونفدرالية بملاقاة سوار الغيني

وقال متحدث الزمالك خلال تصريحاته ..

أين ينفق الزمالك أموال كهربا؟ لا يمكن الحديث عن إنفاقنا للأموال في أمر معين مثل جلب صفقات هذا عمل غير مؤسسي الزمالك لديه ارتباطات كثيرة والفترة الماضية كانت مضغوطة وبالطبع سوف نستغل تلك الأموال والإيرادات في مختلف الملفات.


وواصل ، سوار الغيني طلب تأجيل المباراة 24 ساعة بسبب عدم قدرته على التواجد في القاهرة بسبب أزمة في السفر، رفضنا التأجيل وأبلغنا كاف بذلك، ننتظر وصولهم حال عدم الوصول من الأساس سنظل في معسكرنا استعدادا لقمة الكأس وهذا سيتم حال أبلغونا بعدم حضورهم بشكل رسمي أما لو لم يتم إبلاغنا بعدم الحضور سوف نتجه لملعب المباراة وننتظر المدة القانونية حتى يتم اعتبارهم منسحبين.

- ممكن سوار الغيني يوصل بكرة فجأة.. وقتها سنلعب المباراة بشكل طبيعي. 

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