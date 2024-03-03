تعقد محكمة جنح أكتوبر، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم على المتهم، بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته بحادث سير بمنطقة 6 أكتوبر.

اليوم.. جلسة النطق بالحكم على المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور:

قال المتهم، ويدعى مهند، فنان تشكيلي، خلال التحقيقات: "والله ما كنت أقصد.. اتفاجأت بعربيته أمامي فصدمته”.

وأضاف المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، أمام جهات التحقيق: “أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنقت عليا، فاتفاجأت بسيارة الفنان أشرف عبدالغفور أمامي؛ فصدمتها من دون قصد بسبب ظلمة الطريق، بعد محاولتي تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك”.

وأكمل المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته: “أنا مش فاكر السرعة كام اللي كنت ماشي عليها بالضبط.. بس تقريبًا سرعتى أقل من 100 كم – ساعة، ومشوفتش سيارة الفنان أشرف عبدالغفور غير وأنا بخبطها، ومحستش بحاجة عشان الإير باج فتح، ووقتها حودت ناحية اليمين ناحية الرصيف واستخدمت الكلاكس والفرامل بس خبطته بالناحية الشمال بتاعة العربية، والراجل الثاني طلع على الرصيف كلبشت فرامل وحاولت أفاديه بس خبطته غصب عنى”.

وقد شهدت جلسات المحاكمة السابقة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، عن الحضور، فيما حضر من أسرة الفنان الراحل ابنه وزوج ابنته ريهام.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه، وكذلك مخالفة قانون المرور، وطالب شعبان سعيد المحامي هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الإتلاف غير العمد.

وطالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة، حيث خلت أوراق القضية منها، وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف جنيه وواحد.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية:

في وقت سابق أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم في واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر قرر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته، فى حادث مرورى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالجيزة فتحت تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

واستمعت النيابة العامة إلى المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر، وكان في طريقه لمنزله.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبدالغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

وكلفت النيابة العامة مهندسًا فنيًا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبدالغفور، الذى أدى إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.