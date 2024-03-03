تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة، اليوم الاحد ، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالطريق العام تحديد تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية ،بعد استدعاء الطبيب الشرعي.

اليوم ..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالخصوص

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، مقيم الخصوص، لأنه في يوم 30 / 5 / 2023، قتل المجني عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمداً فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهراً سلاح ناري فرد خرطوش" مهدداً إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفاً على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

محاكمة سائق بتهمة قتل شخص دهسًا في القناطر الخيرية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى ، الثلاثاء المقبل ، محاكمة سائق بتهمة قتل شخص، وذلك عقب اصطدامه بالسيارة قيادته ودهسه أسفل إطاراتها قاصدا إزهاق روحه، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لاستكمال النظر في القضية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٢٣٥٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٢٠٦١ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "محمد أ إ" ٢٥ سنة - سائق - مقيم صفط راشين، مركز ببا، بني سويف، لأنه في يوم ٣٠/ ٨ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمد بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه "عصام ل ا"'بأن إصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها ودهسه أسفل إطارتها قاصد إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة إنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد: ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات، بعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱.

