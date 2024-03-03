ضبط 646 طن سكر خاص بمبادرة معًا ضد الغلاء قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة 

ضمن جهود محافظة البحيرة واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث وجهت ضربة قوية ضد احد التجار مستغلين الأزمات، حيث أسفرت حملة قامت بها الرقابة التموينية بمدينة دمنهور برئاسة سمير البلكيمي رئيس الرقابة التموينية بمديرية تموين البحيرة، عن ضبط مركز تعبئة سكر تصرف فى 646 طن سكر خاص بمبادرة معاً ضد الغلاء بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.

كما نفذت الرقابة التموينية حملات بالرحمانيه وبالاشتراك مع مباحث التموين، حيث تم ضبط مصنع جبنه رومى يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على كمية قدرها 10 طن ملح طعام مجهول المصدر، كما تم ضبط كمية قدرها 4 طن ملح طعام بدون بيانات بأحد مخازن بيع المواد الغذائية، وضبط كمية قدرها 40 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد محلات بيع المبيدات وتم عمل المحاضر اللازم والعرض على النيابة العامة.