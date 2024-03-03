تنظر جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، يوم الثلاثاء ، محاكمة عاطلين لاتهامهما بقتل شخص عمد مع سبق الإصرار ببندقية خرطوش، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لاستكمال النظر في القضية.



الثلاثاء .. محاكمة عاطلين لاتهامهما بقتل شخص عمد بالقناطر الخيرية



تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠١٣/٧٧٢١ /جام المركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، باتهام "محمد س ف" ٤٧ سنة مقيم قرنفيل - مركز القناطر الخيرية القليوبية، و"جمعة ن ج" ٢٦ سنة ومقيم برشوم بمركز طوخ، لأنهما في يوم ۲۰۲۲/۸/۲ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "حسن ع م " عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بينا النية وعقدًا العزم وأعدا العدة لذلك العرض سلاحًا ناريًا وأداه ( بندقية خرطوش - قطعة حديدية )، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت أحداها بجسده وأقبل المتهم الثاني على التعدى عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك الأداء المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

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وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهي أنهما في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "حسن ع م " بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق

واستطرد أمر الإحالة أنه أحارًا وأحرزًا سلاحًا تاريًا مششخنًا « بندقية آلية » مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، حازًا وأحرزًا ذخائر « ۲۳ طلقات » مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الوصف السابق، حازًا وأحرزًا سلاحًا أبيض وأداه بدون ترخيص ) سنجه، كماشه ( بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.



كما أسدلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة،الستار علي واقعة قيام شقيقين و2 آخرين، متهمين بقتل شخص بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

بإحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل شخص .

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم ١٣٩٢٢ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤١٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، باتهام كل من: "أحمد م إ"٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة القليوبية، و" محمود م إ" ٢٠ سنة - مقيم مصنع الصابون الخانكة، القليوبية وله محل إقامة آخر العزبة البيضاء المرج القاهرة، و"حسن ر ع" وشهرته حسن السني، و"أسامة ص إ" وشهرته أسامة الحرز، لأنهم في يوم ١٢/ ٩ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم شرطة الخصوص قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه “كريم ب” بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش وذخائر وأسلحة بيضاء، وتجسيدًا لما وغر بصدورهم من نية خبيثة بقتل ضحيتهم كمنوا له بالمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا.

وتابع أمر الإحالة إنهم ما إن ظفروا به حتى باغتوه بعدة طعنات بالأسلحة البيضاء أستقرت بجسده وأطلقوا عيارا ناريا من السلاح المار بيانه لإرهابه، وشل مقاومته قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشتخن فرد خرطوش) حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لهم في حيازتها أو بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات.