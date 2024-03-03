إقبال جماهيري علي معرض دمياط للأثاث بأرض المعارض

شهد معرض صنع في دمياط للأثاث، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط حاليا بأرض المعارض بمدينة نصر، إقبالا جماهيريا لافتا خلال أول يومين من دورة انعقاده الثالثة هذا العام، والجدير بالذكر أن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط يهدف إلى دعم صناعة الأثاث المصري ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وتوافق المنتجات لصالح المستهلكين من جهة أخرى.

قال سلامة الجحر رئيس شعبة صناعة الأثاث بدمياط بالفعل الحضور للمعرض تجاوز عشرات الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الفاخر بأسعار مناسبة وذلك للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغيرها من الخدمات والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لهذة المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والتي تعتمد على الخبرة اليدوية الماهرة، بالإضافة إلى توفر تصميمات مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح فرصة لسكان محافظة القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المجاورة زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي.

وأضاف الجحر إقامة المعرض في القاهرة تأتي استمرارا لخطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات، وتشجيع تلك الصناعة الوطنية، والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة، بهدف دعم صناع الأثاث الدمياطي ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية من جهة، وإتاحة المنتجات للجمهور بأسعار تنافسية من جهة أخرى.

واكد الجحر علي ان المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توافر تصميمات أثاث لغرف النوم والسفرة والأطفال والأنتريهات ، وتشكيلة متنوعة من الأثاث الراقي المودرن والاستيل، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات المجاورة زيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية.



واشار الجحر الي أن زوار المعرض ابدوا استحسانهم لإقامته كل عام في القاهرة، حيث يوفر عليهم مشقة السفر لدمياط لشراء مستلزماتهم من الأثاث الذي يحظى بسمعة عالمية، فضلا عن توفير مصاريف شحن الأثاث إلى القاهرة، بالاضافة الي أن أسعار قطع الأثاث في المعرض تنافسية ولا تقارن بنظيرتها في المعارض بالقاهرة، مع حفاظها على الجودة العالية في خامة الأخشاب المميزة والتشطيب الفاخر والراقي الذي يشتهر به مصنعو الأثاث الدمياطي.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء ، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة، ويضم المعرض منتجات الأثاث لنحو 70 عارضا بينهم عشرات الصناع وأصحاب الورش من مدينة دمياط للأثاث والتي تحظى بدعم القيادة السياسية في إطار الاستراتيجية الهادفة للنهوض بالصناعة الوطنية حيث يقدم العارضون تشكيلة من الأثاث الراقي، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور.

ومن جانبه قال محمود عرنسة، صاحب مصنع في دمياط اردت ان انتج شيئًا مختلفًا، فتخصصت في الطرابيزات إنتاجيزات وكونسول باستخدام خامات طبيعية 100% وتصميمات خارجية غير معتادة تصلح للاستخدام المنزلي العصري الحديث، وشاركت في معرض صنع في دمياط للمرة الأولى، ولذلك الجمهور يقدر هذا النوع من المنتجات، وسوف نلجأ إلى المشاركة في كل استجابة، مشيدًا بجودة الأثاث الدمياطي بشكل عام: الأثاث الدمياطي على قدر كبير من السمعة والجودة ما يسمح لنا بالتوسع في تعريف الأسواق الخارجية، ولن يتم ذلك إلا بالدعم من الدولة، سواء ماديًا أو فنيًا وتسويقيًا.

وقال محمد العوضي، خبير في بيع الأنتريه والركنة بالفعل نشارك في المعرض حتى يصل إلى المستهلك بشكل مباشر بعيدًا عن التسويق من خلال السوشيال ميديا، وكذلك العملاء الذين تمسكوا بالسفر إلى دمياط للتسوق، المعرض في قلب القاهرة والقبالة ممتاز جدًا، ونحن نستفيد من جهاز تنمية المشروعات بسعر مناسب.

وقال حسام عمر، صاحب معرض ومصنع، إنه يشارك للمرة الثانية في المعرض الذي اشتهر بالسمعة الطيبة والواسعة، ويجد إقبالا كبير وبالتالي فالمشاركة فيه هدف لكل صاحب منتجات لما لها من مساهم في تسويق منتجاته، وهنا نتبادل الخبرات مع الزملاء ما دفعنا للتنافس على إنتاج أكبر قدر ممكن من الخيارات التي تناسب رغبات العملاء وأي مكان مضيفًا أسعار الغرف تبدأ من 15 ألف جنيه.

091E5C2A-5736-4D8A-836B-1A7F82937837

ED583CC8-A066-49A4-B458-6902CCDAEC48

0AAD7A27-40BF-48A2-96A5-0AB6F7D2975C

657C2C68-2EC6-46CB-901B-3F949E19E085

241A6C50-E66C-498A-80F0-572C9040F167

01DFB85C-B57B-460A-993D-DD67CE0B5E92

0F00AD08-5D22-4278-A3F8-1ABD2EE7BF7C

5AC03E35-246F-450E-AB92-71DAE29B0010