معتمد جمال: رفضت العمل مع جوميز لتلك الأسباب

أكد معتمد جمال المدير الفني السابق للزمالك إنه رفض العمل في الجهاز الفني للبرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض الحالي.

أضاف معتمد جمال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رفضت الاستمرار مع جوزيه جوميز من أجل منحه الفرصة كاملة للعمل، فضلت مصلحة النادي على مصلحتي الشخصية وقررت الرحيل".

طالبوني بالاستمرار ولكن

وواصل : "حسين السيد طالبني بالاستمرار وأكد لي انه اتفق مع جوزيه جوميز على استمراري، "كان ممكن من السهل اكمل مع جوميز واخد مرتبي وميكونش ليا دور لكنني رفضت".

وأختتم معتمد جمال تصريحاته : "جوميز لديه جهاز معاون أجنبي وكان يحتاج لمدرب صغير السن ولذلك أحمد مجدي استمر معه".