معتمد جمال يعلق على فترة تدريبه للزمالك: عانيت ظروف صعبة

أكد معتمد جمال المدير الفني السابق للزمالك إنه واجه ظروفا صعبة خلال فترة توليه تدريب الفريق الأبيض.

وكان معتمد جمال تولى مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، قبل أن يعلن الأبيض تعيين البرتغالي جوزيه جوميز مدربا للزمالك خلال الفترة الماضية.

أضاف معتمد جمال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "عانيت من قلة اللاعبين خلال فترة عملي، عدم مشاركة بعض اللاعبين في التدريبات قبل تولي المهمة عطل جاهزية بعض اللاعبين مثل سامسون وناصر منسي، كان يتم استبعادهما من التقسيمة، وهذا تسبب في تأخر مشاركتهما معي،".

وواصل: "عبد الله جمعة كان غائبا عن المشاركة منذ ٣ أشهر، ومحمد عبد الشافي كان يشارك ويعاني من رشح في الركبة"انا مشوفتش لاعب اجل زي محمد عبد الشافي".

وأضاف معتمد : "يوسف أوباما في مباراة مودرن فيوتشر، لم يكن قادرًا على اللعب، لعب مباراة بيراميدز 120 دقيقة ثم مباراة أبو سليم، قبل مباراة مودرن فيوتشر قال لي" انا مش قادر العب ولعب ٨٠ دقيقة وهو مش قادر".