خبير مالي يتوقع تباين مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري

تتوقع حنان رمسيس خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري اداءها المتباين بين الصعود والهبوط .

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر ايجي أكس 30 مستوي 30000 نقطة، وذلك حال أن يتجاوز منطقة المقاومة عند مستوى 29500 نقطة، كما تتوقع أن يكون مستوى الدعم عند منطقة 28200 نقطة.

كانت البورصة قد تلقت ضربات موجعة تلقتها مؤشرات البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية متأثرة بتراجع الدولار أمام العملة المحلية، بعدما اضطر بعض المستثمرين بتسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وتوجيهها إلى شهادات ادخارية، حيث أن عملية التحوط مع انخفاض سعر الدولار قد انتفت بهذا التراجع.

اتجهت المؤسسات المحلية إلى عمليات بيع مكثفة، وغير مبررة، مما انعكس سلبا على حركة باقي الأسهم والمؤشرات الفرعية والرئيسية، التي تراجعت بصورة كبيرة، وتسببت في فقدان المستثمرين لمكاسبهم التي حققوها.

كما اتسمت السيولة بالتباين بين الانخفاض والارتفاع، بعدما وصلت إلى متوسطات كبيرة تجاوزت 8 مليار جنيه، إلا أنها تراجعت بصورة ملموسة، رغم نتائج أعمال الشركات الإيجابية والمحققة لنمو كبير.