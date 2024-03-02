فوائد لا تعرفها تدفعك لتناول الشاي الأخضر يوميًا

الشاي الأخضر من أفضل أنواع الشاي للصحة والوقاية من الأمراض، نظرًا لإحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تحافظ على خلايا الجسم، وتقاوم الشيخوخة.

فوائد الشاي الأخضر

ووفقًا لما ذكره موقعbyrdie، هناك الكثير من المأكولات والمشروبات قد تعجل بالاصابة بالمشكلات الجلدية وتزيد فرص الالتهاب وصعوبة التئام المشكلات التي تصيب البشرة.

فوائد الشاي الأخضر

وتندرج تحت هذه القائمة، الأطعمة الحارة، والمشروبات الغنية بالسكريات والحلويات والطعام غير الصحى الغنى بالسعرات الحرارية، في حين إن المشروبات الصحية كالشاى الأخضر والمشروبات العشبية كالينسون والنعناع وغيرها، تساعد بشكل كبير على الحفاظ على نضارة البشرة، وسلامتها وتعزيز نضارتها.

يحتوي الشاى الأخضر بشكل خاص على مضادات الأكسدة الطبيعية، ويقاوم من فرط التصبغ وعدم توحيد اللون الذى يعانيه الكثير من الأشخاص نتيجة التعرض للشمس، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من حب الشباب، وبعض التحسسات التي ينتج عنها الهرش والحكة.

ويوصي الأطباء، بإدخال الشاي الأخضر ضمن الخطة الغذائية الصحية الأسبوعية، مع الاهتمام بتناوله باعتدال، نظرًا لأنه يقلل معامل الالتهاب في الجسم بشكل عام، ويعزز من مكافحة الجفاف والتشقق الذي يصيب الجلد والبشرة.