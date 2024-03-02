هل إصابة الشامة تسبب الإصابة بسرطان الجلد؟.. طبيبة أورام تحسم الجدل

حسمت طبيبة أورام الجدل حول حقيقة تسبب الشامة في تطور السرطان بعد تكرار إصابتها، مشيرة إلى إن هذا الإعتقاد خاطيء وليس له أساس من الصحة، فلا توجد أي إثباتات طبية بهذا الشأن، لافتة أن هذا لا يمنع من ضرورة مراقبة حالة الشامات بشكل دائم للإطمئنان.

علاقة الشامة بسرطان الجلد

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، توصي الطبيبة بإنه عند ملاحظة أي تغييرات في الشامة يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية، الذي سيدرس الشامة بعناية باستخدام منظار الجلد، بضوء معين ودرجة تكبير محددة.

علاقة الشامة بسرطان الجلد

في الوقت نفسه، أشارت الطبيبة إلى إلى أن سرطان الجلد يبدو في بعض الأحيان وكأنه شامة، موصية بضرورة مراقبة حالة الشامات ذاتيًا وبصورة دورية والاتصال بالطبيب عند ملاحظة أي تغير في لونها أو شكلها أو أصبحت متعددة الألوان أو بدأت تتوسع بسرعة، أو أصبحت حدودها غير متساوية أو إذا ظهرت عليها العقد.

وبدورها، أوضحت الطبيبة إنه من الضروري استخدام واقي الشمس على مدار السنة، وكذلك تجنب التعرض لجهاز تسمير البشرة، بهدف تقليل خطر تطور الشامة إلى ورم خبيث.

كما أوصت بتجنب أشعة الشمس المباشرة في الصيف من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء، لأن تأثير الأشعة فوق البنفسجية خلال هذه الفترة هو أكثر عدوانية، ويمكن إزالة الشامة فقط لأسباب تجميلية، والاستثناء هو الشامات العملاقة التي تشغل أكثر من 5 % من مساحة الجسم.

ويصل خطر تطورها إلى سرطان الجلد إلى 20 %، وكذلك إذا اكتشف طبيب الأمراض الجلدية أثناء الفحص علامات مشبوهة قد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان.