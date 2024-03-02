رمضان ٢٠٢٤.. حازم إيهاب يستعد لطرح مسلسل "عتبات البهجة"

يستعد الفنان حازم إيهاب، لعرض مسلسل عتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني، في السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤.

وكانت طرحت العدل جروب، البوستر الرسمي لمسلسل "عتبات البهجة"، المشارك في الموسم الرمضاني 2024.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.