مضاعفات خطيرة يسببها نقص البوتاسيوم في الجسم| أطعمة تعوض غيابه

نقص البوتاسيوم من المشكلات الصحية المزعجة التى يعاني منها الكثيرون، نظرًا لأنه من أهم المعادن التي تعزز صحة الجسم، لذا لابد من تضمينه في نظامنا الغذائي اليومي من خلال تناول الأطعمة الغنية به، مثل الموز الذي يحتوي على نسب عالية منه.

مضاعفات نقص البوتاسيوم في الجسم

ووفقًا لما ذكره موقع rarediseases، أكد الأطباء إن البوتاسيوم يعزز النمو وصحة العظام والعضلات، كما يوازن أيضًا قوة الجسم وقدرته على الحركة والتفاعل، ما يضمن وظائف جسم سليمة وجيدة.

مضاعفات نقص البوتاسيوم في الجسم

في الوقت نفسه، يحذر الأطباء من أن نقص البوتاسيوم قد يؤثر على المناعة، لأن الجسم يحتاج لكل العناصر والمعادن والفيتامينات أن تكون متكاملة داخل جسمه، فضلًا عن إن نقصه يسبب اضطراب عملية الهضم والغازات الكثيرة والانتفاخات والتقلصات، بالإضافة إلى الشعور بآلام فى الأطراف.

وبدورهم، يوصي الأطباء بإدراج بعض الأطعمة ضمن النظام الغذائي، نظرًا لإحتوائها على البوتاسيوم مثل البطاطس والخضراوات والطماطم والكوسة، كذلك بعض الفاكهه مثل التفاح والعنب والبرتقال، بالإضافة إلى الأسماك والخضراوات الورقية والسلطة.