علي هامش الدورة ٢٥ لمهرجان الاسماعيلية .. ورشة التكوين والديكور السينمائى

اقامت الإدارة العامة للإنتاج التابعة للمركز القومي للسينما ورشة عن التكوين والديكور السينمائي، خلال الدورة ال ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

وجاءت ورشة الديكور السينمائي اليوم السبت، تحت عنوان " التكوين في الكارد السينمائي" وحاضر فيها مهندس الديكور أحمد سعد الدين.

كما يقيم المهرجان ورشة عن الرسوم المتحركة والتي تتضمن ورشة الخط العربي للفنان أحمد رفاعي وورشة خيال الظل للفنانة ايمان فكري وورشة بكسليشن للفنانة هالة طارق وورشة تحريك "ستوب موشن" للفنان مصطفى جمال الدين وورشة فن تشكيلي للفنان أشرف كمال.

كذلك يقيم المهرجان ورشة السيناريو عن الفيلم القصير من الفكرة حتى النهاية لمحمود خليل.

الجدير بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية يحتفي هذا العام بالدورة الـ 25 التي ستكون استثنائية في فعاليتها حيث الاحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة الـ 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.