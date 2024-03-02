ريال مدريد في مواجهة فالنسيا للحفاظ على صدارة الدوري الاسباني الليلة

يستضيف ملعب الميستايا مواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد أمام فالنسيا مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الإسباني في إطار لقاءات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.



وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لتلك المباراة عودة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا، يوم السبت 2 مارس 2024، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

وتذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة 27 من الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.

