المقاولون يكتسح السكة الحديد بسداسية

أنتصر فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2012 ، على نظيره فريق السكة الحديد بنتيجة بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة ، للموسم الرياضى 2023/2024.

وأحرز أهداف المباراة أحمد مانو و مالك حمدي هدفان لكل منهما وآدم درغام هدف لصالح ذئاب الجبل الصغار.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2012:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سعيد سعد ويعاونه مدرب الفريق الكابتن ضياء عبد الرحمن ومدرب حراس المرمى الكابتن سعيد محمد والكابتن علاء سعد إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي اصابات الملاعب.