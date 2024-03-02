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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يكتسح السكة الحديد بسداسية

المقاولون 2012
المقاولون 2012

أنتصر فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2012 ، على نظيره فريق السكة الحديد بنتيجة بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة ، للموسم الرياضى 2023/2024.

وأحرز أهداف المباراة أحمد مانو و مالك حمدي هدفان لكل منهما وآدم درغام هدف لصالح ذئاب الجبل الصغار.

تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2012:

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سعيد سعد ويعاونه مدرب الفريق الكابتن ضياء عبد الرحمن ومدرب حراس المرمى الكابتن سعيد محمد والكابتن علاء سعد إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي اصابات الملاعب.

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