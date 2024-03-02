سكرتير عام الفيوم يشهد ختام منافسات "بطولة الجمهورية للكاراتية لذوي الهمم"

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم ، ختام منافسات بطولة الجمهورية للكاراتية لذوي الهمم "قادرون باختلاف"، والتي أقيمت على مدي يومي 1 و 2 مارس الحالى بالصالة المغطاة بنادى قارون الرياضى، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة وأبطال عالم، تحت مظلة الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة محمد الدهراوي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والمحاسب خليفة السيد رئيس مجلس إدارة منطقة الفيوم للكاراتية، والمستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والكابتن أحمد رضوان رئيس جهاز منتخب الموهوبين والواعدين، والكابتن طارق رجائي رئيس اللجنة العليا للحكام، وأعضاء مجلس إدارة منطقة الفيوم للكاراتية، وعدد من أعضاء نادي قارون الرياضي، ونادي محافظة الفيوم، ولفيف من الرياضيين وأبطال اللعبة.

عروض وفقرات فنية…

شملت الفعاليات عدداً من العروض والفقرات الفنية، وعروضاً لذوي الهمم، وعرض فيلم تسجيلي من إعداد منطقة الفيوم للكاراتية، وفيلم آخر بعنوان "أبطال العالم يلتقون في محافظة الفيوم"، وفيديو لكلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي دائماً ما يؤكد على توفير الدعم الكامل لأبنائه من ذوي الهمم، لضمان حصولهم على الحقوق التي كفلتها لهم الدولة، ودمجهم في المجتمع.

ومن جهته، نقل سكرتير عام المحافظة، لكافة الحضور، تحيات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الذي لم يتمكن من الحضور ومشاركة أبناءه من ذوي الهمم هذا الحدث المهم، لمشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية فى مصر 2024، والذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وثمن السكرتير العام، جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في توفير الدعم اللازم لأبناءنا من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، وهو حق لهم جميعاً علينا.

فيما أعرب رئيس منطقة الفيوم للكاراتية، عن شكره للمحافظ، وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على تعاونهم المثمر والبناء فى إنجاح كافة الفعاليات الرياضية على أرض المحافظة، ورعاية أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة.

وفى ختام المنافسات، قام سكرتير عام المحافظة، بتكربم اللاعبين الفائزين في البطولة من مختلف المحافظات والأندية المشاركة، فيما أهدى الاتحاد المصري للكاراتية، درع الاتحاد لكل من، محافظ الفيوم، وسكرتير عام المحافظة، ووكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات المؤثرة رياضياً في مجال لعبة الكاراتية، لمجهوداتهم ودورهم البارز في دعم اللعبة على أرض المحافظة.

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