أطعمة تسبب سرطان القولون لدى الرجال.. أطباء يوضحون

توصل علماء من جامعة هارفارد إلى أن الرجال يستهلكون الوجبات الجاهزة فائقة المعالجة، فإن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يزيد بنسبة 30٪.

في أي متجر، يمكنك الآن شراء بيلاف، بورشت، مشوي مع الفطر، لحم البقر ستروجانوف، المعكرونة باللحوم وعدد كبير من الأطباق الأخرى الجاهزة للأكل، وما عليك سوى وضعها في الميكروويف لبضع دقائق، وسيكون لديك بالفعل طبق يستغرق عادةً أكثر من ساعة للتحضير، بالنسبة للعديد من الرجال، وخاصة أولئك الذين هم غير متزوجين أو لديهم جداول زمنية مزدحمة، يعد هذا خيارًا مناسبًا وواضحًا للغاية ومع ذلك، وجدت دراسة جديدة أن تناول ما يسمى بالأطعمة فائقة المعالجة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال بنسبة 30٪ تقريبًا.

ومع ذلك، لم يجد الباحثون الأمريكيون مثل هذا الارتباط بين النساء. ثبت أن الوجبات الجاهزة باللحوم ضارة جدًا بصحة الإنسان خاصة إذا كانوا يستخدمون النقانق، ولكن إذا كان الرجل يشرب كل هذا أيضا مع المشروبات الحلوة والكربونية، فإن خطر الإصابة بالسرطان يزيد أكثر.

ولقد ارتبط استهلاك الأطعمة المصنعة منذ فترة طويلة بالعديد من المشاكل الصحية القصيرة والطويلة الأجل بسبب طريقة تحضير هذه الأطعمة فهي تضيف كميات كبيرة من الملح والمواد الحافظة الضارة الأخرى، بالإضافة إلى مكونات مختلفة لا تستخدم في الطبخ المنزلي.

لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم الخطير، يجب على الرجال إجراء تنظير القولون بانتظام، وهذا اختبار يبحث عن التشوهات في القولون والبطن بالطبع، لا يمكن أن يسمى إجراء لطيف، ولكن بمساعدته يمكنك تحديد كل ما يحدث في أمعائك من أجل اتخاذ التدابير في الوقت المناسب.