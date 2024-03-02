الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربة دقيقة على بنى تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" في رفح

صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه نفذ "ضربة دقيقة" على ممثلي وبنية تحتية لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، أوضح الجيش أن الغارة "استهدفت" ممثلي حركة الجهاد دون إلحاق أي أضرار بالمستشفى في المنطقة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربته بناء على معلومات تفيد بتواجد عناصر وممثلين لحركة "الجهاد الإسلامي" في مكاتب ومواقع.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.