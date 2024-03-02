فريق من صحة قنا يتفقد مستشفي حميات نجع حمادي

أعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الفريق بقيادة مدير الإدارة الصحية بنجع حمادي، والدكتور أحمد المحلاوي، يرافقه الدكتور يسري كمال مشرف إدارة الطب العلاجي بالمديرية، قد تفقد الإستقبال للإطمئنان علي تواجد الفريق المناوب وتوافر أدوية الإستقبال والطوارئ والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأضاف بدران إلي تفقد الفريق في رفقة الدكتور محمد ياسر مدير المستشفي لقسم الكلي الصناعي بالمستشفي للإطمئنان علي المرضي بالقسم وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

و أجري الفريق جولته داخل صيدلية الإقتصادي والمجاني ومراجعة أرصدة الأدوية وتوافر رصيد كافي من الأدوية.

كما تفقد الفريق الأقسام الداخلية بالمستشفي ومراجعة تذاكر الدخول وبروتوكول العلاج الموصوف للمرضي وتلقيهم ما يلزم من الرعاية الصحية.

هذا وأكد الدكتور محمد بدران علي إستمرار جولات المتابعة لجميع منافذ الخدمة الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وكذا الوحدات الصحية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الحفاظ علي صحة المواطنين وحصولهم علي الرعاية الطبية المجانية اللازمة.