سامح عاشور يلتقي محافظ سوهاج على هامش زيارته لمحامين المحافظة

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على مقعد نقيب المحامين، باللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بديوان عام محافظة سوهاج، بحضور عادل أبو الشباب نقيب محامين سوهاج، ويسري القاضي عضو مجلس نقابة محامين سوهاج، على هامش زيارته لمحامين المحافظة لعرض برنامجه الانتخابي.

واستقبل سامح عاشور أكثر من 2000 محامي بمحافظة سوهاج، واستمع إلى مطالبهم وناقشهم في العديد من الملفات التي تهم النقابة، وأعلنوا عن دعمهم له في انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب.

وأثناء مقابلته محامين سوهاج تحدث سامح عاشور عن العديد من الأكاذيب التي يروجها البعض، مؤكدا أنه تم حفظ القضايا التي قدمت ضده ومنها مشروع الدمغه التي تم تزويرها لأنها لم يتم حمايتها بعلامة مائية.