احذر المغشوشة منها.. أكل الشوكولاتة يسبب تسمم في هذه الحالة

يحذر الأطباء من الوقوع في فخ تناول الشوكولاتة الزائفة المنتشرة حاليًا في الأسواق، حيث يتعمد بعض المنتجين تغيير وصفة الشوكولاتة التقليدية واستبدال مكوناتها بأخرى زائفة، بهدف تقليل تكلفة الإنتاج.

أضرار الشوكولاتة المغشوشة

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي، أكد الأطباء إن تناول مثل هذه الشوكولاتة قد يؤثر على العظام كما يحفز نوبات الصداع النصفي، وأحيانًا يؤدي إلى التسمم بالمعادن الثقيلة أو الشعور بحرقة في المعدة.

أضرار الشوكولاتة المغشوشة

في الوقت نفسه، حدد الأطباء طريقة بسيطة تساعدنا على تمييز الشوكولاتة الحقيقية عن الزائفة، موصيين بضرورة التركيز على مكونين مهمين وهما "الكاكاو المبشور" و"زيت الكاكاو"، لأن عدم وجودهما يؤكد إن هذا المنتج ليس شوكولاتة بل “قطعة حلوى”.

كما نصحوا بعدم الخلط بين زيت الكاكاو وزيت النخيل أو زيت جوز الهند، أي أن وجود أي منهما يعني أن هذه ليست شوكولاتة، الأمر الذي يجعل سعرها منخفضًا.