تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة السابعة، غدا الاحد ، محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالطريق العام تحديد تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية ،بعد استدعاء الطبيب الشرعي.

غدًا ..محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص لسرقة متعلقاته بالخصوص

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 8002 لسنة 2023 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 2736 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "وائل ع ح"، 37 سنة، عامل، مقيم الخصوص، لأنه في يوم 30 / 5 / 2023، قتل المجني عليه "أبو الحمد سليم حسين جابر"، عمداً فما أن ظفر به حتى باغته بإطلاق عيار ناري استقر بالصدر والبطن قاصداً من ذلك قتلا فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقرنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المجني عليه أبو الحمد سليم حسين جابر، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهراً سلاح ناري فرد خرطوش" مهدداً إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق فتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على منقولاته المبينة وصفاً على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

توصيلة بسيارة .. تكتب نهاية سائق في الخانكة |ما القصة

كما شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حادث مأساويا ، حيث لقي سائق مصرعه علي يد عاطل لرفضة توصيلة بالسيارة الي إحدي المناطق ، وقد جددت نيابة مركز شرطة الخانكة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق وإصابة آخرين في مشاجرة بينهما بسبب رفض المجنى عليه توصيل المتهم بسيارته متهم بسيارته إلى أحد الأماكن بدائرة مركز الخانكة وطلبت النيابة تحريات مباحث المركز حول الواقعة وظروفها وملابستها والتحفظ على الأسلحة البيضاء المضبوطة والاستعلام عن حالة المصابين في الواقعة.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية يفيد بتلقى المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغًا بنشوب مشاجرة بمنطقة أبو زعبل ووجود متوفى ومصابين.



وانتقلت على الفور أجهزة الأمن وتبين مصرع سائق 20 سنة على يد عاطل بسبب طلب الأخير من الأول توصيله بسيارتة إلى أحد الأماكن فرفض ونشبت بينهما مشاجرة استعان كل طرف منهما بذوية، وأسفرت المشاجرة عن قيام المتهم بطعن المجنى عليه، فلقى مصرعه كما أصيب اثنان من أبناء عمومة المجنى عليه، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



