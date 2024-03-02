نائب محافظ البحيرة تشهد نهائي دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة والمشرف على قطاع الشباب، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، مباراة كرة القدم بين فريقي مركز شباب كفر قشاش بشبراخيت ومركز شباب بريم بكوم حمادة.

وذلك في نهائي دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة، والتي أقيمت على ملعب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حيث انتهت المباراة بفوز مركز شباب كفر قشاش، ليحصد لقب بطولة مراكز شباب البحيرة فى نسختها العاشرة.

هذا وقد تقدمت نائب محافظ البحيرة، بالتهنئة للفريق الفائز، مؤكدة على الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الأندية والفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا في إطار إهتمام الدولة المصرية وكافة مؤسساتها بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة.

مشيرة إلي أهمية دوري مراكز الشباب في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية، والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب، وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.

وأضافت أن المحافظة تزخر بالكثير من النماذج التي استطاعت تحقيق تفوق كبير وملحوظ فى كافة المحافل والأحداث الرياضية، وأكدت على إستمرار تقديم الدعم والمساندة بكل أشكالها للمنظومة الرياضية بالبحيرة وبخاصًة كرة القدم.

ومن جانبه أكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، على توفير كل الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب، في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة، وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع الجمهورية، بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب، من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.