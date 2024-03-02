السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

دفن جثة عامل صدمته سيارة في شبرا الخيمة

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت  جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة شخص، لقى مصرعه بحادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على السيارة وقائدها.

دفن جثة عامل صدمته سيارة في شبرا الخيمة 


وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بمنطقة بهتيم أعلى الطريق الدائري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى عبد الله س، 34 سنة، عامل.
 

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي السيارة وقائدها.
 

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