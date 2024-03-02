رمضان 2024.. هنادي مهنا حوربة بحر في "جودر"

روجت المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال بطرح برومو تشويقي جديد، للعمل الذي من المقرر عرضه في ماراثون رمضان 2024.

وظهرت النجمة هنادي مهنا خلال البرومو بشكل حورية البحر.

ونستعرض قائمة نجوم مسلسل "جودر" وهى كالتالى : ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، ايتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .

من ناحية أخري، تشارك الفنانة هنادي مهنا فى مسلسل “عتبات البهجة” الذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024.

شخصية هنادي مهنا

حيث تجسد هنادي مهنا دور فتاة تعيش في حى شعبى وتظهر متردية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى والمكون من 15.

قصة المسلسل

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث تدور أحداثه حول شخص تخطى الخمسين من عمره، ووكيل وزارة على المعاش توفيت زوجته منذ 5 سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنته متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء وهو ما يدفعه للعمل كإنفلونسر"الانفلونسر هو أيقونة إعلامية"شخصية عامة" مشهورة بشكل كبير تملك متابعة هائلة على البث الإعلامي الرئيسي وعلى الإنترنت".

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة وجومانا مراد ومايان السيد ونور النبوي وصلاح عبدالله، إخراج مجدي أبو عميرة، المسلسل مأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد ١٦ عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".