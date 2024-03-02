نائبة أمريكية: يدا بايدن ملطخة بدماء مواطنين أمريكيين قتلوا على أيدي مهاجرين غير شرعيين

قالت عضو مجلس النواب، مارجوري تايلور غرين، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصبح أفضل شريك تجاري للعصابات المكسيكية التي تنظم تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، وأيديه ملطخة بسبب قتل المواطنين الأمريكيين على يد هؤلاء المهاجرين.

وحسب سبوتنيك، كتبت غرين على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "جو بايدن هو أفضل شريك تجاري تملكه الكارتلات المكسيكية على الإطلاق".

وأضافت غرين أن المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد ينتهكون القوانين الأمريكية ويساعدهم البيت الأبيض في ذلك.

وأكدت غرين أنهم "مسؤولون عن قتل الأمريكيين كل يوم. إن إدارة بايدن ملطخة بالدماء، وسنفعل كل ما في وسعنا لوقفها".

وسجلت الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية في الأشهر الأخيرة، في ديسمبر من العام الماضي، سجل ضباط حرس الحدود 302 ألف حالة عبور غير المشروعة، وهو أكبر عدد في شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل عدد قياسي من المهاجرين غير الشرعيين طوال السنوات الثلاث التي قاد خلالها بايدن الولايات المتحدة.

وصرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بأن الولايات المتحدة، في ظل مشاكل الهجرة، أصبحت ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم.

وقال ماسك في منشور نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "القدرة على التخلص من وثائق الهوية (من أي بلد)، وعبور الحدود الجنوبية (الولايات المتحدة الأمريكية ) وطلب اللجوء حول أمريكا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".

وسبق أن انتقد ماسك إدارة بايدن بسبب "الترويج النشط للهجرة غير الشرعية". وبحسب رجل الأعمال، فإن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تبسط السجادة الحمراء" بدلاً من حماية الحدود. وفي الوقت نفسه، يدعم ماسك نمو الهجرة القانونية وليس ضدها.