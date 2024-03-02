أنشطة منتوعة بقصر ثقافة الإسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

نفذت مكتبة أبو صوير الثقافية بالتعاون مع دار البراعم للأطفال، مسابقة في المعلومات العامة واكتشاف المواهب، تنفيذ عبدالرحمن فراج.



وتم خلال المسابقة إلقاء عدة أسئلة على الأطفال عن مصر والمحافظات المصرية وكذلك عن السيرة النبوية والصحابة الكرام، وكذلك تم الاستماع للأطفال الموهوبين في الغناء والإنشاد، إشراف احمد شافعي مدير المكتبة.

كما نظمت إدارة الشئون الثقافية بالفرع محاضرة بعنوان علم بلدى ضمن نشاط التمكين الثقافى ألقى المحاضرة كريمة عمران وتحدثت خلال المحاضرة بشكل مبسط عن دلالة لكل لون فى علم مصر فالاسود يدل على فترات الاستعمار والابيض يرمز الى السلام والأحمر يدل على دم الشهداء اما النسر فى العلم فيدل على القوة والعزة وذلك بجمعية التثقيف الفكرى، إشراف ايناس محمد مدير ادارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية.