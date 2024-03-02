مهاجم فيوتشر يعلق على مواجهة الهلال الليبي في الكونفيدرالية

أكد أحمد عاطف مهاجم مودرن فيوتشر على استعداد فريقه لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، والمقرر لها غدًا الأحد.

وقال عاطف خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة مختلفة ولها حسابات مختلفة، ننظر لأبعد نقطة في البطولة والجميع لديه هدف واحد وهو الصعود الذي لم نستطيع تحقيقه مسبقاً.

وعن رحيل بعض نجوم الفريق أكد عاطف أن الفريق لا يتأثر برحيل أي لاعب وأن الجميع على قلب رجلاً واحد، وأن الفريق يمتلك لاعبين على أعلى مستوى وسوف يثبتوا ذلك غدًا.

وتابع: درسنا الخصم بشكل جيد وسوف نلعب المباراة غداً على الفوز فقط.

وعن منتخب مصر أكد أن كامل تركيزه الأن فقط مع فريقه.

وأتم كلماته متمنياً الفوز غدًا والوصول لأبعد نقطة من البطولة.