السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ غدًا بالوفد.. أنباء عن وقف الحرب الإسرائيلية في رمضان

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: "أنباء عن وقف الحرب الإسرائيلية في رمضان".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:

ـ مصر وقطر تحذران إسرائيل من الاجتياح البري لرفح 

ـ “كولر” يصدم “كهربا” ويطالبه بالاجتهاد

ـ القاهرة تواصل الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات على غزة

ـ د. وجدي زين الدين يكتب: الحوار الوطني والأسعار

ـ خناقة على جثة الموسيقار حلمي بكر 

ـ النيابة تأمر بتشريع جثمان طالبة العريش “نيرة الزغبي”

مواد متعلقة

اقرأ غدا بالوفد.. الحوار الاقتصادي يدعو إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار

اقرأ غدًا بالوفد.. قريبًا وقف الحرب الإسرائيلية لمدة 40 يومًا

اقرأ غدًا بالوفد.. تغليظ العقوبة على المحتكرين

اقرأ بالوفد غدا: انطلاق الجلسات المتخصصة المغلقة بالحوار الوطني

اقرأ بالوفد.. مشروع رأس الحكمة يضرب السوق السوداء للنقد الأجنبي
الجريدة الورقية