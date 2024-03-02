اقرأ غدًا بالوفد.. أنباء عن وقف الحرب الإسرائيلية في رمضان
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا، الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أهمها: "أنباء عن وقف الحرب الإسرائيلية في رمضان".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أبرزها:
ـ مصر وقطر تحذران إسرائيل من الاجتياح البري لرفح
ـ “كولر” يصدم “كهربا” ويطالبه بالاجتهاد
ـ القاهرة تواصل الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات على غزة
ـ د. وجدي زين الدين يكتب: الحوار الوطني والأسعار
ـ خناقة على جثة الموسيقار حلمي بكر
ـ النيابة تأمر بتشريع جثمان طالبة العريش “نيرة الزغبي”